(Di mercoledì 26 gennaio 2022) GPS graduatorieli e di istituto per le: il Ministero propone di far slittare l'e i nuovi inserimenti all'anno scolastico 2023/24. Tenendo per buone le graduatorie già utilizzate per il biennio 2019/20 e 2020/21, lasciando negli elenchi aggiuntivi gli specializzati e affidando un numero enorme di incarichi dalle MAD, non regolamentate. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : GPS: mancato aggiornamento significherebbe non poter cambiare provincia per le supplenze -

Ultime Notizie dalla rete : GPS mancato

... quando ai docenti inseriti in GaE eprima e seconda fascia è stato chiesto - dal 10 al 21 ... seppure ha permesso di attribuire già nei primi giorni di settembre numerose supplenze, non ha...Si prevede anche la necessità, ma già a partire dal prossimo anno scolastico ( pure se non si aggiorneranno le) di nuove regole sugli effetti delperfezionamento e risoluzione anticipata ...GPS graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze: il Ministero propone di far slittare l'aggiornamento e i nuovi inserimenti ...I sindacati convocati dal Ministero dell’Istruzione per riscrivere il regolamento per le supplenze, si scontrano con la volontà dei tecnici di viale Trastevere che vorrebbero aggiornare le graduatorie ...