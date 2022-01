Gli Usa calpestano i diritti umani: armi per 2,5 miliardi di dollari all'Egitto del repressore al - Sisi (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Prima i soldi, poi i diritti umani e che al potere ci sia un repressore come al - Sisi è un dettaglio. Anche per Putin. Una vendita di mezzi militari dal valore di 2,5 miliardi di dollari all'Egitto è ... Leggi su globalist (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Prima i soldi, poi ie che al potere ci sia uncome al -è un dettaglio. Anche per Putin. Una vendita di mezzi militari dal valore di 2,5diall'è ...

Ultime Notizie dalla rete : Gli Usa Gli Usa calpestano i diritti umani: armi per 2,5 miliardi di dollari all'Egitto del repressore al - Sisi ... Gregory Meeks, hanno fatto riferimento a una tranche di finanziamenti militari da 130 milioni di dollari di cui gli Stati Uniti avevano congelato l'invio nel settembre scorso, vincolandolo a un '...

