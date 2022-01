Gli esperti: “Pnrr ignora le malattie oculari, impossibili cure per tutti” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) ROMA – “Il Pnrr non prende in considerazione l’oftalmologia e questo farà venire meno tutti i presupposti fondamentali per quell’ampio ridisegno organizzativo, basato sulla digitalizzazione e sul largo impiego della telemedicina: strumenti fondamentali per il superamento delle molte inefficienze e delle troppe disomogeneità assistenziali sul territorio che compromettono gravemente il livello delle risposte sanitarie per le malattie oculari: dalla prevenzione alla diagnostica alle terapie”. E’ l’allarme lanciato da Teresa Petrangolini, portavoce dell’Alleanza per l’Equità di accesso alle cure per le malattie oculari, promossa nel 2020 dalla rivista di politica sanitaria Italian Health Policy Brief (Ihpb), della quale fanno parte 7 organizzazioni civiche, con il supporto ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 26 gennaio 2022) ROMA – “Ilnon prende in considerazione l’oftalmologia e questo farà venire menoi presupposti fondamentali per quell’ampio ridisegno organizzativo, basato sulla digitalizzazione e sul largo impiego della telemedicina: strumenti fondamentali per il superamento delle molte inefficienze e delle troppe disomogeneità assistenziali sul territorio che compromettono gravemente il livello delle risposte sanitarie per le: dalla prevenzione alla diagnostica alle terapie”. E’ l’allarme lanciato da Teresa Petrangolini, portavoce dell’Alleanza per l’Equità di accesso alleper le, promossa nel 2020 dalla rivista di politica sanitaria Italian Health Policy Brief (Ihpb), della quale fanno parte 7 organizzazioni civiche, con il supporto ...

