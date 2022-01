Giustizia | Taranto | da un anno “manca la dirigente amministrativa” Apertura dell' anno giudiziario | relazione | effetto domino nelle carenze di personale

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Stralcio: -ladall’1.2.2021, allorquando la già menzionata ha assunto un nuovo incarico presso l’Ispettorato Generale del Ministero. Di conseguenza, è rimasto vacante anche il ruolo diamministrativo’Ufficio del Giudice di pace di, che la medesima svolgeva a titolo di reggenza. L’attuale pianta organica delprevede n. 180 unità diamministrativo; la dotazione “di diritto” alla data del 30.06.2021 è di n. 130 unità, ma tale dotazione non risponde a quella di fatto in quanto vi sono 14 unità in distacco presso altri uffici (12 presso uffici del distretto di ...

Advertising

airone555 : RT @RaffaeleFitto: Questa foto rincuora tutti: stanno bene i due poliziotti feriti nel corso di una sparatoria a #taranto Poteva andare peg… - ventoc : RT @RaffaeleFitto: Questa foto rincuora tutti: stanno bene i due poliziotti feriti nel corso di una sparatoria a #taranto Poteva andare peg… - plexsus65 : RT @RaffaeleFitto: Questa foto rincuora tutti: stanno bene i due poliziotti feriti nel corso di una sparatoria a #taranto Poteva andare peg… - RobertoCrea1 : RT @RaffaeleFitto: Questa foto rincuora tutti: stanno bene i due poliziotti feriti nel corso di una sparatoria a #taranto Poteva andare peg… - maelmale : RT @RaffaeleFitto: Questa foto rincuora tutti: stanno bene i due poliziotti feriti nel corso di una sparatoria a #taranto Poteva andare peg… -

Ultime Notizie dalla rete : Giustizia Taranto

Anche in marina riuscì a scendere in campo, firmando un contratto per il, che al tempo ... Lasportiva punì la Reggiana con 20 punti di penalizzazione spedendola in quarta serie. Senza ......"verità e" ed ora in fase di sperimentazione con la consegna dei primi 800 dispositivi". "In questa continua lotta per la tutela della sicurezza, anche sulla scorta dei fatti di, ...Carcere Taranto : aumentano il numero dei detenuti positivi al covid e gli atti di violenza Nonostante il Provveditore Regionale ...E’ stato dimesso anche il secondo poliziotto rimasto ferito, sabato mattina in viale Magna Grecia, da colpi di pistola esplosi da una ex guardia giurata. E’ tornato, quindi, a casa anche l’agente colp ...