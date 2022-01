Giorno della Memoria: a Sky TG24 il ricordo di Gilberto Salmoni, sopravvissuto alla Shoah (Di mercoledì 26 gennaio 2022) LO SPECIALE SUL Giorno della Memoria Farsi Memoria, avere come missione di vita quella della testimonianza, rivivere quel dolore ancora e ancora, è stato per anni la via per alimentare il ricordo. Il racconto degli ultimi sopravvissuti, è stato indispensabile ma la Memoria resisterà anche dopo l'ultimo testimone nel cuore e nelle menti di tutte le persone che li hanno ascoltati. Gilberto Salmoni venne arrestato a 16 anni con tutta la famiglia, prima internato a Fossoli e poi deportato insieme al fratello nel campo di concentramento di Buchenwald in Germania. I genitori e la sorella invece furono mandati ad Auschwitz a morire. Dopo la liberazione, Gilberto si laureò in Ingegneria e in Psicologia, e soprattutto ... Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 26 gennaio 2022) LO SPECIALE SULFarsi, avere come missione di vita quellatestimonianza, rivivere quel dolore ancora e ancora, è stato per anni la via per alimentare il. Il racconto degli ultimi sopravvissuti, è stato indispensabile ma laresisterà anche dopo l'ultimo testimone nel cuore e nelle menti di tutte le persone che li hanno ascoltati.venne arrestato a 16 anni con tutta la famiglia, prima internato a Fossoli e poi deportato insieme al fratello nel campo di concentramento di Buchenwald in Germania. I genitori e la sorella invece furono mandati ad Auschwitz a morire. Dopo la liberazione,si laureò in Ingegneria e in Psicologia, e soprattutto ...

Advertising

CottarelliCPI : Due quindicenni insultano un dodicenne perché ebreo, colpendolo con calci e sputi. Siamo a 2 giorni dal Giorno dell… - gualtierieurope : In attesa del Giorno della memoria #Roma è orgogliosa di ospitare #LidiaMaksymowicz, sopravvissuta al campo di ster… - Agenzia_Ansa : SPECIALE QUIRINALE | Dopo la fumata nera del primo giorno, scende in campo Draghi che incontra, in colloqui separa… - Paolo18030138 : RT @mirkonicolino: I dispositivi tecnologici possono essere uno strumento decisivo nel recupero di alcune abilità da parte dei bambini auti… - CLAUDIAIaia1 : #GFvip Quanto mi urta Soleil con questo cambio continuo dei toni della sua voce!?? In diretta diventa FLAUTATA. Ne… -