Giorgia Meloni vuole l’elezione diretta del presidente della Repubblica

Leggi su webmagazine24

(Di giovedì 27 gennaio 2022) ROMA – . E’ stata la stessa leader di Fratelli d’Italia a dirlo sui social: “La prossima volta dovranno essere i cittadini a votare il. I tempi sono maturi: Presidenzialismo subito”. E, in un altro post,aggiunge: “Ildovrebbe essere eletto L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::sul capo dello stato: “Dovrà essere amicocostituzione”chiede le elezionicommenta le proposte del centrodestra: “Sono contenta” Oggi la terza votazione per il Quirinale Conte dice no a Berlusconi per il Quirinale: ...