Giannini: "Nel giorno della marmotta il voto per Crosetto monito di Meloni a Salvini: non puoi fare da solo" (Di mercoledì 26 gennaio 2022) "Altra giornata di passaggio con la novità del voto di Fratelli d'Italia: un segnale di divaricazione e frizione di Meloni nei confronti di Salvini. Una sorta di monito: 'Vuoi trattare da solo? Non ti è consentito'. E nel grande caos, alla fine, il punto di caduta torna a essere Mario Draghi", a dirlo è il direttore de La Stampa <strong>Massimo Giannini</strong>, ospite di <em>Quirinal Game</em>. Leggi su lastampa (Di mercoledì 26 gennaio 2022) "Altra giornata di passaggio con la novità deldi Fratelli d'Italia: un segnale di divaricazione e frizione dinei confronti di. Una sorta di: 'Vuoi trattare da? Non ti è consentito'. E nel grande caos, alla fine, il punto di caduta torna a essere Mario Draghi", a dirlo è il direttore de La Stampa Massimo, ospite di Quirinal Game .

Advertising

brazil_massimo : Giannini smetta di far finta di FARE il giornalista per FARE propaganda di sinistra, e colpire Chi nel paese vince… - federazioneFTR : 26 gennaio 2022 GIANNINI È TRISTE PERCHÉ DRAGHI NON È STATO ANCORA ELETTO E TEME CHE NON CE LA FARÀ… - vito16315656 : RT @vito16315656: @poliziadistato @Palazzo_Chigi @Viminale OGGI 26/01/2022 - CHIEDO PUBBLICAMENTE AL CAPO DELLA POLIZIA GIANNINI DI PROCED… - vito16315656 : @poliziadistato @Palazzo_Chigi @Viminale OGGI 26/01/2022 - CHIEDO PUBBLICAMENTE AL CAPO DELLA POLIZIA GIANNINI DI… - PoliticaNewsNow : Sanità, Giannini (Lega): 'Fermare emorragia infermieri nel Lazio' -