Gianluca Cofone | chi è la sua fidanzata? Una situazione che lo ha segnato

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) La presenza didel cinema è un segno di speranza. La vita dell’artista è stata complessa. Anche il suo lato sentimentale. Ecco perché. Il mondo dello spettacolo ha la capacità di portare alla luce tante storie. Non crediamo che qualsiasi protagonista non abbia avuto tante difficoltà. Il prodotto di quanto vediamo non è solo frutto degli studi ma anche del passato dell’artista. In questo contesto rientra. Lui non è solo attore ma anche YouTuber e content creator. Fonte InstagramLa sua vita, come sottolineato in un’intervista a Ruota Libera, è stata fortemente condizionata dal nanismo acondroplasico. Unache si porta dietro dalla nascita e che lo ha accompagnato da sempre. Inevitabile che la sua incidenza non si fermi solo all’aspetto fisico ...

Non solo, quando stavamo per girare il film ho avuto il Covid: lui mi ha aspettato, mi chiedeva come stessi, si informava" Il Corriere della Sera pubblica oggi una lunga intervista a, ..."Ho sofferto per il nanismo"/: "Persi una ragazza per il mio aspetto"Lo scorso mese è stato nel cast di due film: Io sono Babbo Natale e Chi ha incastrato Babbo Natale. Ha cominciato a pubblicare video sui social per scardinare alcuni dei pregiudizi che ci sono sui nan ...L'attore racconta al Corsera: «Siani mi ha dato per la prima volta un ruolo più completo. Non solo, quando stavamo per girare il film ho avuto il Covid: lui mi ha aspettato, mi chiedeva come stessi, s ...