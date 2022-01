Gianluca Cofone | chi è | età | altezza | Instagram | fidanzata | Tik Tok

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche, ma conosciamolo meglio!: chi è, etàha 29 anni, è un noto youtuber affetto da nanismo acondroplastico fin dalla nascita, recentemente al cinema con Alessandro Siani, in passato anche con Gigi Proietti nei panni dell’elfo in un film di Natale. Al Corriere della Sera, il giovane ha raccontato: ‘Sono state esperienze bellissime, ma spero che arrivino ruoli dove non ruoti tutto attorno agli stereotipi legati al mio aspetto. Il mio scopo è fare davvero l’artista’., vita privata Sempre ...

Non solo, quando stavamo per girare il film ho avuto il Covid: lui mi ha aspettato, mi chiedeva come stessi, si informava" Il Corriere della Sera pubblica oggi una lunga intervista a, ..."Ho sofferto per il nanismo"/: "Persi una ragazza per il mio aspetto"Gianluca Cofone sarà tra gli ospiti della puntata di oggi, mercoledì 26 gennaio , di Oggi è un altro giorno , il talk ...Gianluca Cofone è un attore italiano che ha interpretato spesso ruoli di "nano" per la sua statura. Conosciamolo meglio.