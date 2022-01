Gianluca Cofone a 'Oggi è un altro giorno': 'Ho fatto di un ostacolo la mia forza, ho ribaltato le cose' (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Gianluca Cofone ospite di ' Oggi è un altro giorno ' di Serena Bortone su RaiUno . Gianluca Confone ha un grande successo sui social e ultimamente ha realizzato il suo sogno partecipando a film di ... Leggi su leggo (Di mercoledì 26 gennaio 2022)ospite di 'è un' di Serena Bortone su RaiUno .Confone ha un grande successo sui social e ultimamente ha realizzato il suo sogno partecipando a film di ...

Advertising

altrogiornorai1 : 'Sono uno che non ama tenere tutto dentro. I miei amici non mi hanno mai fatto sentire diverso. Da solo non vinci n… - CorriereCitta : Gianluca Cofone: chi è, età, altezza, Instagram, fidanzata, Tik Tok - CorriereUmbria : Gianluca Cofone, chi è: dalle odiose battute sulla sua altezza, al successo nel mondo del cinema #cinema #attore… - robgiannotti : RT @altrogiornorai1: Gianluca Cofone ospite di @serenabortone nella puntata odierna di #OggièUnAltroGiorno (?14.00 ??@RaiUno ??@RaiPlay ) #26… -