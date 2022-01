Giacarta affonda | l’Indonesia ha bisogno di una nuova capitale

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 26 gennaio 2022), ladel, stando. Uno studio condotto e pubblicato dalla Agenzia di ricerca indonesiana (Brim) sostiene che, se non verranno prese misure capaci di contenere il fenomeno, circa il 25% dellasarà sommerso entro il 2050. Come dire che una casa su quattro finirà sott’acqua. Per questo il governo del presidente Joko Widodo ha deciso che– città da 10 milioni di abitanti – smetterà di essere ladel Paese. Ne verrà costruita un’altra da zero, sull’Isola del Borneo. Ladovrebbe chiamarsi “Nusantara”, che significa “arcipelago”., d’altronde, questo è: un insieme di oltre 17mila isole. Già oggi il 40% del territorio di ...