Gf Vip, tutti vogliono salvarlo ma verrà eliminato: destino segnato (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Negli ultimi giorni la posizione di molti su un concorrente del Gf Vip sta cambiano. I suoi atteggiamenti non stanno piacendo. Ecco di chi si tratta. Il Grande Fratello Vip è entrato nella fase più calda. Manca sempre meno alla finale e, ormai, si gioca a carte scoperte. Anche gli ultimi arrivati hanno dato nuova linfa ad un programma che, prima di Natale, era considerato monotono. Ora la situazione è decisamente cambiata. Fonte FacebookGli ascolti aumentano sempre di più e tantissimi utenti del web commentano le vicende all’interno della casa. Segno di come i nuovi ingressi abbiano dato una bella svolta. Le dinamiche all’interno della casa sono davvero tante anche se, nell’ultimo periodo, il gf vip ha ricevuto qualche accusa. Questi sono tutti segnali che fanno capire come ci sia sempre più attenzione su quanto avviene nel reality. Tra gli ultimi ... Leggi su chenews (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Negli ultimi giorni la posizione di molti su un concorrente del Gf Vip sta cambiano. I suoi atteggiamenti non stanno piacendo. Ecco di chi si tratta. Il Grande Fratello Vip è entrato nella fase più calda. Manca sempre meno alla finale e, ormai, si gioca a carte scoperte. Anche gli ultimi arrivati hanno dato nuova linfa ad un programma che, prima di Natale, era considerato monotono. Ora la situazione è decisamente cambiata. Fonte FacebookGli ascolti aumentano sempre di più e tantissimi utenti del web commentano le vicende all’interno della casa. Segno di come i nuovi ingressi abbiano dato una bella svolta. Le dinamiche all’interno della casa sono davvero tante anche se, nell’ultimo periodo, il gf vip ha ricevuto qualche accusa. Questi sonosegnali che fanno capire come ci sia sempre più attenzione su quanto avviene nel reality. Tra gli ultimi ...

Advertising

acmilan : Ultime disponibilità per #MilanJuve: scegli il tuo posto e scopri le esclusive offerte Hospitality VIP ???? I biglie… - fattoquotidiano : “Tutti noi possiamo essere degli impostori. Ecco perché ci si immedesima nei vip o capita di sentirsi come nei pann… - wolf2lone : Il signor#pregluasco vuole continuare a fare il vip in TV e di lavorare non gliene frega un amato #Cazzo, questo è.… - soledadlovers : @lostizzato Ma siete davvero convinti che la vita si fermi al gf vip? Ci credo che perde, ha tutti i fandom contro, avete una vita triste ???? - Socialword4 : RT @gossipsolo1: @Rosmello13 Alfonso vorrà tutti i soldi guadagnati al gf vip indietro ?? -