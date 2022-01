GF Vip, Sonia Bruganelli decide di svelare perchè dà l’immunità a Soleil: “Io voglio che …” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Una delle grandi protagoniste di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip è sicuramente l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Soleil Sorge. La ragazza si è trovata più volte al centro di dinamiche e discussioni, e questo l’ha portata ad essere una delle più discusse concorrenti del GF vip ma anche una delle più apprezzate. Tra coloro che non hanno mai nascosto di provare una particolare simpatia per la giovane influencer vi troviamo l’opinionista Sonia Bruganelli che in diverse occasioni ha scelto di donare proprio a Soleil la sua immunità. Ma per quale motivo? A spiegarlo è stata la stessa Sonia nel corso delle ultime ore attraverso il suo account Instagram. l’immunità di Sonia Bruganelli a Soleil Sorge Chi ha seguito il ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Una delle grandi protagoniste di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip è sicuramente l’ex corteggiatrice di Uomini e DonneSorge. La ragazza si è trovata più volte al centro di dinamiche e discussioni, e questo l’ha portata ad essere una delle più discusse concorrenti del GF vip ma anche una delle più apprezzate. Tra coloro che non hanno mai nascosto di provare una particolare simpatia per la giovane influencer vi troviamo l’opinionistache in diverse occasioni ha scelto di donare proprio ala sua immunità. Ma per quale motivo? A spiegarlo è stata la stessanel corso delle ultime ore attraverso il suo account Instagram.diSorge Chi ha seguito il ...

Advertising

infoitcultura : Gf Vip 6, Sonia Bruganelli svela come mai dà sempre l’immunità a Soleil Sorge - infoitcultura : Soleil Sorge immune al GF Vip: Sonia Bruganelli svela per quale motivo - infoitcultura : GF Vip: Antonella Elia massacrata da Sonia Bruganelli - Isidel_ : Buffona la Bruganelli e buffone Alex. Se uno deve farsi il GF da immune fino alla fine e magari vincerlo perché ha… - toBreak_Free : La differenza fra Sonia e Adriana sta proprio nel fatto che almeno Sonia ha le palle per dire le cose come stanno.… -