GF Vip | Soleil spiazza tutti in diretta | “Alex mi ha detto…” | lo confessa solo adesso

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) GF Vip,Sorge lo: cosa gli ha dettoBelli prima di uscire. In questi mesi, il rapporto nato all’interno della casa traBelli eSorge è sempre stato sotto gli occhi dei riflettori. Il Gf Vip si è spesso concentrato su questa dinamica che ha aumentato L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sitoGossip.it.

Advertising

blogtivvu : La battuta di Soleil al GF Vip fa arrabbiare Manila: ecco cosa è successo #gfvip - gossipnewitalia : #SoleilSorge sta male e vuole abbandonare il Grande Fratello Vip #gfvip - ParliamoDiNews : Gf Vip 6, Soleil Sorge vuole abbandonare il reality: ecco perché #soleil #sorge #vuole #abbandonare #reality… - ParliamoDiNews : Gf Vip 6, una battuta di Soleil Sorge scatena l’ira di Manila Nazzaro: è lite #battuta #soleil #sorge #scatena… - IsaeChia : #GfVip 6, una battuta di Soleil Sorge scatena l’ira di Manila Nazzaro (e Katia Ricciarelli): è lite nella Casa -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Soleil

Il silenzio di Belen Rodriguez Mentre al Grande FratelloGianmaria Antinolfi eSorge si sono più volte scontrati per via della loro passata liaison Belen Rodriguez ha preferito tacere. ...... ex fidanzata dell'imprenditore attualmente dentro la Casa del Grande Fratello. La mamma di Gianmaria Antinolfi parla di Belen e pungeA conferma della voglia di famiglia di Gianmaria, da ...La battuta di Soleil al GF Vip fa arrabbiare Manila: ecco cosa è successo nelle ultime ore. Amicizia al capolinea?In attesa di capire se Gianmaria Antinolfi lascerà o meno la sesta edizione del Grande Fratello Vip la madre dell’imprenditore ha rilasciato una lunga intervista alla stampa. Esmeralda Vetromile ha pa ...