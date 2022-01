GF Vip | Nathaly Caldonazzo perfida su Barù | “Sarà gay perché odia le donne”

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Nello studio del Grande Fratello Vip 6 si è parlato a lungo di un presunto flirt trae Burù, ma mai nulla è stato più lontano dalla verità. Se infatti inizialmente la show-girl sembrava propensa ad avvicinarsi al nobile, lui in realtà l’ha sempre scansata e non ha mai fatto mistero di trovarla acida e un po’ cattiva. Forse per questo motivosembra avercela con lui al punto da fare delle dichiarazioni molto forti. Parlando con l’amica Miriana Trevisan, infatti, laha dichiarato che secondo leiè gayle”. Ovviamente sui social dopo queste affermazioni si è scatenata una vera bufera di commenti contro la bionda gieffina. Alfonso Signorini affronterà questa tematica in puntata o farà finta di ...