GF VIP, Barù e la battuta volgarissima su Jessica e le sorelle: ha esagerato? Cosa ha detto davanti a tutti (Di mercoledì 26 gennaio 2022) I telespettatori del GF Vip hanno maldigerito una battuta volgare di Barù nei confronti di Jessica Selassié e delle sue sorelle. Ma Cosa avrà mai detto l’enologo, sempre sopra le righe? E perché mai stavolta ha causato una mezza rivolta da parte dei fan del reality show di casa Mediaset? LEGGI ANCHE :– GF VIP, Barù zittisce Jessica per quella battuta sul lato B di Manila: ‘Non mi permetterei mai’ Al GF Vip Barù fa una battuta volgare su Jessica e le princess che non è piaciuta affatto ai telespettatori del reality show. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine ItalyGF Vip: Barù e la battuta volgare su ... Leggi su funweek (Di mercoledì 26 gennaio 2022) I telespettatori del GF Vip hanno maldigerito unavolgare dinei confronti diSelassié e delle sue. Maavrà mail’enologo, sempre sopra le righe? E perché mai stavolta ha causato una mezza rivolta da parte dei fan del reality show di casa Mediaset? LEGGI ANCHE :– GF VIP,zittisceper quellasul lato B di Manila: ‘Non mi permetterei mai’ Al GF Vipfa unavolgare sue le princess che non è piaciuta affatto ai telespettatori del reality show. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine ItalyGF Vip:e lavolgare su ...

Advertising

SPYit_official : GF Vip, Nathaly Caldonazzo su Barù: “È gay, per odiare così le donne. Sarà in competizione con noi”… - tv6newslive : GF VIP, Barù scansa Jessica dopo la nomination: 'che pesante'. Il gesto che non è piaciuto ai fan della princess… - marina_estati : #GFVIP VOLO! 'Lulù ha le idee chiare sulle presunte intenzioni di Barù: per la princess il Vip è entrato nella Casa… - ParliamoDiNews : GF Vip 6, Jessica Selassié fa un’allettante proposta notturna a Barù, ma lui la rifiuta! | Il Vicolo delle News… - infoitcultura : “Sex appeal di una disperata”: Barù prende in giro Jessica al GF Vip, Video -

Ultime Notizie dalla rete : VIP Barù Gianmaria Antinolfi in crisi con Federica Calemme/ I consigli di Alessandro Basciano Venerdì prossimo, nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip, Federica potrebbe essere eliminata essendo al televoto con Nathaly Caldonazzo e Barù. Gianmaria, tuttavia, ha più volte ...

GF Vip, Sonia Bruganelli nella bufera, mette dei like e i fan di Jessica Selassié si rivoltano ...centro di numerose critiche Sonia Bruganelli nel corso delle varie puntate del Grande Fratello vip ...accaduto che nel corso della puntata andata in onda lunedì l'opinionista avrebbe consigliato a Barù ...

Bar concorrente del GF Vip e nipote di Costantino della Gherardesca svela il suo orientamento ses... Gossip News Venerdì prossimo, nel corso della nuova puntata del Grande Fratello, Federica potrebbe essere eliminata essendo al televoto con Nathaly Caldonazzo e. Gianmaria, tuttavia, ha più volte ......centro di numerose critiche Sonia Bruganelli nel corso delle varie puntate del Grande Fratello...accaduto che nel corso della puntata andata in onda lunedì l'opinionista avrebbe consigliato a...