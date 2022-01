Gf Vip, Alex Belli svela il nome della sua nuova fiamma: «Ve la presento, si chiama Bella» (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Uscito dal triangolo amoroso con Delia Duran e Soleil Sorge, che ora sembrano diventate intime amiche nella casa del Gf Vip, Alex Belli svela l’identità della sua nuova fiamma. In risposta alle presunte rivelazioni del paparazzo Andrea Franco Alajmo, che oggi a Mattino 5 era pronto a giurare su una nuova relazione dell’ex gieffino, il vippone ha postato un breve video in compagnia del suo nuovo amore Bella. In molti si erano chiesti che aspetto potesse avere la nuova conquista del modello e Alex Belli ha voluto accontentare tutti – fan, haters e semplici curiosi – con un simpatico video, parlando di amore a prima vista. Volendo smentire con ironia le ultime voci sulla sua vita privata, ... Leggi su blog.libero (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Uscito dal triangolo amoroso con Delia Duran e Soleil Sorge, che ora sembrano diventate intime amiche nella casa del Gf Vip,l’identitàsua. In risposta alle presunte rivelazioni del paparazzo Andrea Franco Alajmo, che oggi a Mattino 5 era pronto a giurare su unarelazione dell’ex gieffino, il vippone ha postato un breve video in compagnia del suo nuovo amore. In molti si erano chiesti che aspetto potesse avere laconquista del modello eha voluto accontentare tutti – fan, haters e semplici curiosi – con un simpatico video, parlando di amore a prima vista. Volendo smentire con ironia le ultime voci sulla sua vita privata, ...

