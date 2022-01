Gf Vip 6, una battuta di Soleil Sorge scatena l’ira di Manila Nazzaro (e Katia Ricciarelli): è lite nella Casa (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Soleil Sorge e Manila Nazzaro sono sempre più ai ferri corti. A surriscaldare gli animi delle due (ex?) amiche ci ha pensato… la radio. Proprio così! Il Grande Fratello qualche ora fa ha assegnato un compito ai Vipponi, ovvero quello di realizzare un programma radiofonico. A turno, ogni inquilino poteva indossare cuffia e microfono e mettere in scena una trasmissione. Soleil si è aggregata a Barù e a Jessica, ma quando il nipote di Costantino della Gherardesca le ha fatto notare che a condurre doveva esserci Manila, la bionda influencer ha esordito così: Manila è in cucina a lavare piatti tesoro mio, se vuoi divertirti ci siamo noi. Mi spiace! Frase che ha subito scatenato l’ira funesta dell’ex Miss Italia, che di professione è ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 26 gennaio 2022)sono sempre più ai ferri corti. A surriscaldare gli animi delle due (ex?) amiche ci ha pensato… la radio. Proprio così! Il Grande Fratello qualche ora fa ha assegnato un compito ai Vipponi, ovvero quello di realizzare un programma radiofonico. A turno, ogni inquilino poteva indossare cuffia e microfono e mettere in scena una trasmissione.si è aggregata a Barù e a Jessica, ma quando il nipote di Costantino della Gherardesca le ha fatto notare che a condurre doveva esserci, la bionda influencer ha esordito così:è in cucina a lavare piatti tesoro mio, se vuoi divertirti ci siamo noi. Mi spiace! Frase che ha subitotofunesta dell’ex Miss Italia, che di professione è ...

