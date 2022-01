Gf Vip 6, Delia Duran confessa: “Ho avuto un’esperienza con Aida Yespica” (Video) (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Delia Duran e quel nome che non ti aspetti. Durante uno scambio di confidenze con Miriana Trevisan, la bella modella venezuelana si è fatta sfuggire il nome della donna con cui avrebbe avuto una breve relazione qualche anno fa. La donna che ha fatto capitolare la moglie di Alex Belli sarebbe addirittura Aida Yespica! Aida Yespica aveva confessato di essere stata con una donna, non aveva detto chi ma adesso lo sappiamo #GFVIP pic.twitter.com/8wQxdBNzfW — con la erre (@azzurropuffo) January 26, 2022 L’ex compagna del calciatore Matteo Ferrari, dal quale ha avuto il figlio Aron, oltre le origini venezualane ha in comune con Delia Duran anche la permanenza nella Casa del Grande ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 26 gennaio 2022)e quel nome che non ti aspetti.te uno scambio di confidenze con Miriana Trevisan, la bella modella venezuelana si è fatta sfuggire il nome della donna con cui avrebbeuna breve relazione qualche anno fa. La donna che ha fatto capitolare la moglie di Alex Belli sarebbe addiritturaavevato di essere stata con una donna, non aveva detto chi ma adesso lo sappiamo #GFVIP pic.twitter.com/8wQxdBNzfW — con la erre (@azzurropuffo) January 26, 2022 L’ex compagna del calciatore Matteo Ferrari, dal quale hail figlio Aron, oltre le origini venezualane ha in comune conanche la permanenza nella Casa del Grande ...

