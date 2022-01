Gf Vip 6, Barù ammette di essere incuriosito da Jessica Selassié ma… (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Proprio questa mattina, all’interno della Casa del Gf Vip 6, Barù si è cimentato in un divertente siparietto che lo vedeva intervistatore dei concorrenti. Inizialmente, il vippone ha incentrato il suo discorso sulla nomination subita durante l’ultima puntata da quasi tutte le donne della casa, che l’hanno nominato per spronarlo a farsi avanti con Jessica Selassié. Nell’ambito di questi botta e risposta con i Vipponi Barù ha confessato: ” Ammetto di trovarmi bene con Jessica, ammetto mi possa piacere, ma non amo il forte pressing!“. Barù, quindi, ha confermato di avere un interesse particolare verso la Selassié ( “Non c’è dubbio che lei sia quella che più mi interessa“) ma al contempo ha ribadito di non aver intenzione di iniziare una relazione dentro il programma: ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Proprio questa mattina, all’interno della Casa del Gf Vip 6,si è cimentato in un divertente siparietto che lo vedeva intervistatore dei concorrenti. Inizialmente, il vippone ha incentrato il suo discorso sulla nomination subita durante l’ultima puntata da quasi tutte le donne della casa, che l’hanno nominato per spronarlo a farsi avanti con. Nell’ambito di questi botta e risposta con i Vipponiha confessato: ” Ammetto di trovarmi bene con, ammetto mi possa piacere, ma non amo il forte pressing!“., quindi, ha confermato di avere un interesse particolare verso la( “Non c’è dubbio che lei sia quella che più mi interessa“) ma al contempo ha ribadito di non aver intenzione di iniziare una relazione dentro il programma: ...

Advertising

SoniaSamoggia : RT @fanpage: #Gfvip, si scaldano gli animi in casa: Nathaly Caldonazzo è 'stufa' dei comportamenti di Barù - AlicePenzavalli : RT @APmagazineit: Barù come Jep Gambardella: non vuole partecipare alle dinamiche, vuole avere il potere di farle fallire. E ci sta riuscen… - APmagazineit : Barù come Jep Gambardella: non vuole partecipare alle dinamiche, vuole avere il potere di farle fallire. E ci sta r… - infoitcultura : Miriana spezza una lancia in favore di Barù - Grande Fratello VIP | GFVIP 6 - infoitcultura : GF VIP, Barù zittisce Jessica per quella battuta sul lato B di Manila: 'Non mi permetterei mai' -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Barù Jessica Selassié sbotta contro Barù/ 'Ok scherzare che sono 2 anni che non trom*o ma...' Barù: "Jessica Selassiè? Ha un sex appeal di una disperata"/ Al GF Vip, lui... Nathaly Caldonazzo difende Jessica Selassié "Barù maleducato nei confronti di tutte noi" Jessica Selassié ha confidato ...

Nathaly Caldonazzo nella bufera: 'Barù? Per me è gay, odia le donne' Nathaly Caldonazzo è finita nell'occhio del ciclone per alcune delle affermazioni fatte sul conto di Barù al GF Vip. Argomenti trattati Nathaly Caldonazzo contro Barù Nathaly Caldonazzo a rischio squalifica? Nathaly Caldonazzo al Grande Fratello Vip Nella casa del Grande Fratello Vip Nathaly ...

Bar concorrente del GF Vip e nipote di Costantino della Gherardesca svela il suo orientamento ses... Gossip News : "Jessica Selassiè? Ha un sex appeal di una disperata"/ Al GF, lui... Nathaly Caldonazzo difende Jessica Selassié "maleducato nei confronti di tutte noi" Jessica Selassié ha confidato ...Nathaly Caldonazzo è finita nell'occhio del ciclone per alcune delle affermazioni fatte sul conto dial GF. Argomenti trattati Nathaly Caldonazzo controNathaly Caldonazzo a rischio squalifica? Nathaly Caldonazzo al Grande FratelloNella casa del Grande FratelloNathaly ...