Germania, nuovo massimo dei contagi. E il Bundestag ora discute dell'obbligo vaccinale (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il numero di nuovi contagi di Coronavirus in Germania ha toccato un altro picco. I nuovi contagi nelle ultime 24 ore sono arrivati oltre quota 179 mila. È il dato più alto mai raggiunto dall'arrivo del virus in questo Paese. Esattamente un anno fa, nella fase calante della seconda ondata i nuovi casi erano meno di 7 mila. L'incidenza settimanale è arrivata così a 940 casi su 100 mila abitanti mentre il tasso di ospedalizzazione è stabile a 4,07 su 100 mila abitanti. A crollare sono invece i numeri sui decessi: nelle ultime 24 ore sono stati 164. Il picco di decessi in Germania è stato a metà gennaio dello scorso anno, quando per diversi giorni questo dato aveva superato quota 1.000. Il picco più recente è invece quello del 15 dicembre, quando sono arrivati a 522. Intanto al Bundestag, il parlamento ...

