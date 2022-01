Gaumont sbarca in italia: annunciati i primi progetti (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Gaumont entra nel mercato italiano: la società che produce serie tv di successo internazionale quali Lupin, Barbarians e Narcos, aprirà una struttura produttiva a Roma. Gaumont entra nel mercato in italia e annuncia la nomina di Marco Rosi a General Manager. La società, presente negli USA, Regno Unito, Germania e Francia e che produce serie tv di successo internazionale quali Lupin, Barbarians e Narcos, aprirà una struttura produttiva nel nostro Paese, con sede a Roma, per realizzare serie tv in lingua italiana senza escludere incursioni nel campo cinematografico. A dirigere la struttura è stato chiamato Marco Rosi, manager dalla pluriennale esperienza nel settore della programmazione e della produzione, che rafforzerà Gaumont nella sua espansione sui mercati internazionali. Rosi ha ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 26 gennaio 2022)entra nel mercatono: la società che produce serie tv di successo internazionale quali Lupin, Barbarians e Narcos, aprirà una struttura produttiva a Roma.entra nel mercato ine annuncia la nomina di Marco Rosi a General Manager. La società, presente negli USA, Regno Unito, Germania e Francia e che produce serie tv di successo internazionale quali Lupin, Barbarians e Narcos, aprirà una struttura produttiva nel nostro Paese, con sede a Roma, per realizzare serie tv in linguana senza escludere incursioni nel campo cinematografico. A dirigere la struttura è stato chiamato Marco Rosi, manager dalla pluriennale esperienza nel settore della programmazione e della produzione, che rafforzerànella sua espansione sui mercati internazionali. Rosi ha ...

Advertising

solospettacolo : Gaumont sbarca in Italia, tre progetti serie tv in preparazione - dumurin : Noto che è passata un po' inosservata, ma per gli amanti delle fiction, in Italia sbarca nientemeno che la più anti… - MarcocciStefano : RT @mixborghi: La gloriosa #Gaumont ha prodotto e distribuito grandi #film nei #cinema del Belpaese più o meno dal 1978 al 1983. Tutti ora… - fra_benazzi : RT @mixborghi: La gloriosa #Gaumont ha prodotto e distribuito grandi #film nei #cinema del Belpaese più o meno dal 1978 al 1983. Tutti ora… - heyyoIetsgo : RT @mixborghi: La gloriosa #Gaumont ha prodotto e distribuito grandi #film nei #cinema del Belpaese più o meno dal 1978 al 1983. Tutti ora… -

Ultime Notizie dalla rete : Gaumont sbarca Gaumont sbarca in italia: annunciati i primi progetti Rappresenta un incredibile valore aggiunto per tutto il team di Gaumont a livello internazionale" . "Sono onorato - aggiunge Marco Rosi - di entrare a far parte di un gruppo così prestigioso, che ha ...

Gaumont sbarca in Italia. A Marco Rosi la guida della divisione Rosi general manager per l'Italia A guidare la struttura romana sarà Marco Rosi (nella foto), fresco di nomina a general manager, a diretto riporto di Christophe Riandée, Vice ceo di Gaumont. In ...

Gaumont sbarca in Italia, tre progetti serie tv in preparazione Ansa Gaumont sbarca in italia: annunciati i primi progetti Gaumont entra nel mercato italiano: la società che produce serie tv di successo internazionale quali Lupin, Barbarians e Narcos, aprirà una struttura produttiva a Roma. Gaumont entra nel mercato in It ...

Gaumont sbarca in Italia, tre progetti serie tv in preparazione La prestigiosa Gaumont, fondata nel 1895 in Francia e la più antica compagnia cinematografica al mondo, entra nel mercato italiano e annuncia la nomina di Marco Rosi a General Manager. (ANSA) ...

Rappresenta un incredibile valore aggiunto per tutto il team dia livello internazionale" . "Sono onorato - aggiunge Marco Rosi - di entrare a far parte di un gruppo così prestigioso, che ha ...Rosi general manager per l'Italia A guidare la struttura romana sarà Marco Rosi (nella foto), fresco di nomina a general manager, a diretto riporto di Christophe Riandée, Vice ceo di. In ...Gaumont entra nel mercato italiano: la società che produce serie tv di successo internazionale quali Lupin, Barbarians e Narcos, aprirà una struttura produttiva a Roma. Gaumont entra nel mercato in It ...La prestigiosa Gaumont, fondata nel 1895 in Francia e la più antica compagnia cinematografica al mondo, entra nel mercato italiano e annuncia la nomina di Marco Rosi a General Manager. (ANSA) ...