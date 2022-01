Gaeta, non manda il figlio minore a scuola: mamma denunciata (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Gaeta – Prosegue l’attività di monitoraggio disposta dal Comando Provinciale di Latina in sinergia con i dirigenti degli Istituti scolastici. Nella mattinata odierna, a Gaeta, i militari della Compagnia dei Carabinieri di Formia hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria di Cassino la mamma del bimbo per inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare del figlio minore sul conto del quale hanno la patria potestà. Nello specifico, le indagini, scaturite grazie anche alla segnalazione della Dirigente dell’Istituto scolastico che il minore avrebbe dovuto frequentare, sono state condotte dai militari della Tenenza di Gaeta i quali hanno consentito di identificare il genitore che senza alcun valido motivo non faceva frequentare la scuola al ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 26 gennaio 2022)– Prosegue l’attività di monitoraggio disposta dal Comando Provinciale di Latina in sinergia con i dirigenti degli Istituti scolastici. Nella mattinata odierna, a, i militari della Compagnia dei Carabinieri di Formia hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria di Cassino ladel bimbo per inosservanza dell’obbligo dell’istruzione elementare delsul conto del quale hanno la patria potestà. Nello specifico, le indagini, scaturite grazie anche alla segnalazione della Dirigente dell’Istituto scolastico che ilavrebbe dovuto frequentare, sono state condotte dai militari della Tenenza dii quali hanno consentito di identificare il genitore che senza alcun valido motivo non faceva frequentare laal ...

