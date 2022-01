Formazioni ufficiali Mali-Guinea Equatoriale | Coppa d’Africa 2022

Leggi su sportface

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ledi, sfida valevole per gli ottavi di finale della. Sullo scenario suggestivo del Limbe Stadium, scontro importante per l’evoluzione della competizione in questione, con iani favoriti considerando la maggiore qualità della rosa a disposizione. Attenzione però aini, abili a superare il girone di riferimento e volenterosi di mostrare il loro potenziale al mondo intero. Nulla è scontato in una competizione particolare come la, dunque impossibile aspettarsi un dominio da una parte e dall’altra: sarà certamente un match da non perdere. Di seguito i 22 giocatori in campo dal 1? di gioco, scelti ...