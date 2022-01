(Di mercoledì 26 gennaio 2022) "Conosco le criticità che stanno attraversando le. Ci siamo mossi stanziando 92solo per ie destinatidi primo e secondo grado in modo da creare un canale veloce". L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Floridia: “92 milioni per i tamponi da destinare alle scuole primarie e medie” - MicK_ele : @EmMicucci @Antonio_Caramia @FloridiaBarbara @ProfPBianchi @MIsocialTW @MilaSpicola @Miti_Vigliero @manginobrioches… -

Ultime Notizie dalla rete : Floridia milioni

... Claudio Sgaraglia, il decreto del ministero dell'Interno che stanzia 300di euro per gli ... Ad Augusta, Avola,, Lentini, Noto, Pachino e Rosolini invece andranno 187.500 euro ciascuno (......giocatore di, in provincia di Siracusa, è riuscito a portare a casa un premio da 50 mila euro grazie a un 7 Oro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 23,4di euro ...Il deputato nazionale del M5S, Scerra, assicura che ci sono 2,3 milioni di euro a disposizione per strade e scuole nel Siracusano.“Quasi 2,3 milioni di euro destinati ai comuni della provincia di Siracusa per effettuare lavori di manutenzione di strade, marciapiedi o arredo urbano”. A dirlo è il deputato nazionale del Movimento ...