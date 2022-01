Flachi torna in campo dopo la squalifica: “Ho pagato, colpa mia. Ora sfondo la rete” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) “Sono tornato un bimbo, debutterò il 13 febbraio se il mister me lo concederà“. A 47 anni Francesco Flachi è pronto a tornare in campo dopo i 12 anni di squalifica che gli sono stati comminati nel 2010, quando venne trovato positivo alla cocaina durante un controllo antidoping mentre militava nel Brescia. Giocherà con il Signa nel campionato di Eccellenza in Toscana. E sulla squalifica: “Pena che ho appena scontato per intero, senza drammi e vittimismi. Tutta colpa mia, mi sono complicato la vita, ho buttato alle ortiche una bella carriera ma non ho mai smesso di combattere. Troppi 12 anni di squalifica? Chi sbaglia deve pagare. E adesso torno in campo con una voglia immensa di sfondare la rete“, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 26 gennaio 2022) “Sonoto un bimbo, debutterò il 13 febbraio se il mister me lo concederà“. A 47 anni Francescoè pronto are ini 12 anni diche gli sono stati comminati nel 2010, quando venne trovato positivo alla cocaina durante un controllo antidoping mentre militava nel Brescia. Giocherà con il Signa nel campionato di Eccellenza in Toscana. E sulla: “Pena che ho appena scontato per intero, senza drammi e vittimismi. Tuttamia, mi sono complicato la vita, ho buttato alle ortiche una bella carriera ma non ho mai smesso di combattere. Troppi 12 anni di? Chi sbaglia deve pagare. E adesso torno incon una voglia immensa di sfondare la“, ...

