Firenze: al Teatro Cantiere Florida «One Man Jail: le prigioni della mente» (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Lo spettacolo, primo in Italia a utilizzare le nuove risorse digitali per un progetto di Teatro in carcere, materializzerà in scena in tempo reale i giovani detenuti dell'Istituto Penale per i Minorenni G. Meucci di Firenze, raccontando una storia tra ossessioni e voglia di libertà

