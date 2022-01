Firenze, 23enne muore senza l'ultimo saluto della madre: "Bloccata dalle norme anti - Covid" (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Simone muore a soli 23 anni nell'ospedale fiorentino di San Giovanni di Dio. Da solo. Nonostante le sue condizioni di salute stessero peggiorando ai familiari è stata negata la possibilità di fargli ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Simonea soli 23 anni nell'ospedale fiorentino di San Giovanni di Dio. Da solo. Nonostante le sue condizioni di salute stessero peggiorando ai familiari è stata negata la possibilità di fargli ...

