Firenze, 23enne muore per arresto cardiaco. I familiari: “Madre lasciata fuori per norme Covid”. Asl: “Era stabile, seguite le procedure” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Un giovane di 23 anni, con sindrome emolitica, è morto all’ospedale fiorentino San Giovanni di Dio per arresto cardiaco. I parenti sostengono che la Madre del giovane non sia stata fatta entrare nella struttura in ossequio alle norme Covid e che per questo il ragazzo sia morto “da solo”. Alla donna e altri due parenti sarebbe stato quindi concesso l’ingresso. I sanitari che hanno seguito il caso del paziente, deceduto lo scorso 16 gennaio, sono “ancora molto provati e turbati per quanto accaduto e trasmettono ai familiari il loro personale cordoglio” si legge in una nota della Asl Toscana in cui viene spiegato che “in maniera improvvisa e non prevedibile si è verificato un arresto cardio-respiratorio e sono state immediatamente praticate le manovre rianimatorie a cui ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Un giovane di 23 anni, con sindrome emolitica, è morto all’ospedale fiorentino San Giovanni di Dio per. I parenti sostengono che ladel giovane non sia stata fatta entrare nella struttura in ossequio allee che per questo il ragazzo sia morto “da solo”. Alla donna e altri due parenti sarebbe stato quindi concesso l’ingresso. I sanitari che hanno seguito il caso del paziente, deceduto lo scorso 16 gennaio, sono “ancora molto provati e turbati per quanto accaduto e trasmettono aiil loro personale cordoglio” si legge in una nota della Asl Toscana in cui viene spiegato che “in maniera improvvisa e non prevedibile si è verificato uncardio-respiratorio e sono state immediatamente praticate le manovre rianimatorie a cui ...

