Fiorentina, accordo trovato con il Basilea per Cabral: sarà il sostituto di Vlahovic (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La Fiorentina ha già trovato il sostituto di Vlahovic. Il club viola, secondo quanto riportato da Sky Sport, ha trovato l’accordo con il Basilea per l’attaccante brasiliano classe ’98, Arthur Cabral. La cessione si sarebbe concretizzata sulla somma di 14,5 milioni di euro più bonus. La società si è lasciata convincere dai numeri di Cabral, che in questa stagione ha realizzato 27 reti in 31 partite, tra Super League, Coppa di Svizzera e Conference League. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Laha giàildi. Il club viola, secondo quanto riportato da Sky Sport, hal’con ilper l’attaccante brasiliano classe ’98, Arthur. La cessione si sarebbe concretizzata sulla somma di 14,5 milioni di euro più bonus. La società si è lasciata convincere dai numeri di, che in questa stagione ha realizzato 27 reti in 31 partite, tra Super League, Coppa di Svizzera e Conference League. SportFace.

romeoagresti : #Juventus e #Fiorentina hanno definito l’accordo per il passaggio di #Vlahovic in bianconero // Juventus and Fioren… - tvdellosport : ?? Alle 0??0??:0??2?? la bomba di mercato: l’accordo tra #Fiorentina e #Juventus per Dusan #Vlahovic. Notizia data i… - forumJuventus : ?? Ultim’ora Sky: trovato l’accordo tra la Juventus e la Fiorentina per Vlahovic, operazione da 75mln, siamo ai dett… - pccpla : RT @SkySport: ULTIM'ORA MERCATO FIORENTINA, ACCORDO CON IL BASILEA PER ARTHUR CABRAL. AFFARE DA CIRCA 16 MILIONI DI EURO BONUS COMPRESI #Sk… - leonardobeca : RT @Alf_Verni: #Cabral ?? è praticamente un giocatore della #Fiorentina, non appena l’accordo con la @juventusfc per #Vlahovic sarà definito… -