Fiorentina, accordo con il Basilea per Cabral: le cifre dell’affare (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La Fiorentina ha individuato il sostituto di Vlahovic in Cabral, per il quale è stato raggiunto un accordo con il Basilea Come riferito da Gianluca Di Marzio, Arthur Cabral sarà un prossimo giocatore della Fiorentina. accordo tra i viola e il Basilea per l’acquisto a titolo definitivo del brasiliano in cambio di 16 milioni di euro (14 di base più bonus facilmente raggiungibili). Il giocatore, nei piani, sarà il sostituto di Dusan Vlahovic, ormai prossimo alla Juventus. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Laha individuato il sostituto di Vlahovic in, per il quale è stato raggiunto uncon ilCome riferito da Gianluca Di Marzio, Arthursarà un prossimo giocatore dellatra i viola e ilper l’acquisto a titolo definitivo del brasiliano in cambio di 16 milioni di euro (14 di base più bonus facilmente raggiungibili). Il giocatore, nei piani, sarà il sostituto di Dusan Vlahovic, ormai prossimo alla Juventus. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

romeoagresti : #Juventus e #Fiorentina hanno definito l’accordo per il passaggio di #Vlahovic in bianconero // Juventus and Fioren… - tvdellosport : ?? Alle 0??0??:0??2?? la bomba di mercato: l’accordo tra #Fiorentina e #Juventus per Dusan #Vlahovic. Notizia data i… - forumJuventus : ?? Ultim’ora Sky: trovato l’accordo tra la Juventus e la Fiorentina per Vlahovic, operazione da 75mln, siamo ai dett… - titty_napoli : RT @SkySport: ULTIM'ORA MERCATO FIORENTINA, ACCORDO CON IL BASILEA PER ARTHUR CABRAL. AFFARE DA CIRCA 16 MILIONI DI EURO BONUS COMPRESI #Sk… - Alemilanista86 : RT @SkySport: ULTIM'ORA MERCATO FIORENTINA, ACCORDO CON IL BASILEA PER ARTHUR CABRAL. AFFARE DA CIRCA 16 MILIONI DI EURO BONUS COMPRESI #Sk… -