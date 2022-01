FIFA 22 | Holtmann Stelle d’argento disponibile tramite obiettivo!

Leggi su imiglioridififa

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Scopri come completare l’obiettivoSilver Star rilasciato nel corso della 3° stagione di22SILVER STAR Premio Finale: x1Player Moments (Non scambiab.) Scadenza: 2 febbraio 2022 Obiettivi e premi VINCINE 3Vinci 3 partite in Amichevoli FUT Live: Lounge argento. SEGNANE 8Segna 8 gol in Amichevoli FUT Live: Lounge argento. 6 ASSISTFornisci 6 assist in Amichevoli FUT Live: Lounge argento. Ricordiamo che completando gli obiettivi, oltre ai pacchetti, ove previsti, si ottengono anche dei punti XP, utili per riscattare i premi stagionali L'articolo proviene da FUT Universe.