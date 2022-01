Festival di Sanremo: furiosa lite tra due cantanti infiamma il palco dell'Ariston. L'indiscrezione (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Sulla vicenda su Twitter si è espresso anche Francesco Canino, giornalista di Panorama e Il Fatto Quotidiano : " Leggo già di presunte tensioni tra Rettore e Ditonellapiaga. TV e Spettacolo Festival, ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Sulla vicenda su Twitter si è espresso anche Francesco Canino, giornalista di Panorama e Il Fatto Quotidiano : " Leggo già di presunte tensioni tra Rettore e Ditonellapiaga. TV e Spettacolo, ...

Advertising

AnaMenaMusic : “DUECENTOMILA ORE” il mio brano in gara al festival di Sanremo 2022 è quasi pronto! PRESAVE QUI… - RadioItalia : Il 18 febbraio, Emma pubblicherà il 45 giri di Ogni volta è così, il brano con cui tornerà al Festival di Sanremo a… - SkyTG24 : Emma Marrone, svelata la cover del brano Ogni volta è così in gara al Festival di Sanremo - an12frnc : RT @AllMusicItalia: Michele Merlo è scomparso 7 mesi fa a soli 28 anni. Il suo sogno? Cantare al Festival. Dal web parte un appello per por… - Frances34289763 : @barbarab1974 Barbara rispondigli così.... Ahooo ma che me sta a critica??!! Ma te ce sei mai arrivato primo al fes… -