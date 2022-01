Festival di Sanremo, Achille Lauro punta a ricoprire un nuovo ruolo (Di mercoledì 26 gennaio 2022) L’inizio del Festival di Sanremo è sempre più vicino. Quest’anno sono stati selezionati 25 cantanti per partecipare alla canora e, tra loro, è presente anche Achille Lauro. Il giovane artista, nel corso del tempo, ha imparato a farsi conoscere per le sue capacità camaleontiche e per la sua originalità. Di recente ha rilasciato un’intervista per Il Mattino dove ha parlato dei suoi piani per il futuro. Pare che il cantante non abbia alcuna intenzione di abbandonare il palco di Sanremo dopo la prossima esibizione. Potrebbe interessarti: Sanremo 2022, come vedere la puntata in diretta streaming Achille Lauro pronto a tornare anche il prossimo anno Achille Lauro si sta preparando a partecipare al ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 26 gennaio 2022) L’inizio deldiè sempre più vicino. Quest’anno sono stati selezionati 25 cantanti per partecipare alla canora e, tra loro, è presente anche. Il giovane artista, nel corso del tempo, ha imparato a farsi conoscere per le sue capacità camaleontiche e per la sua originalità. Di recente ha rilasciato un’intervista per Il Mattino dove ha parlato dei suoi piani per il futuro. Pare che il cantante non abbia alcuna intenzione di abbandonare il palco didopo la prossima esibizione. Potrebbe interessarti:2022, come vedere lata in diretta streamingpronto a tornare anche il prossimo annosi sta preparando a partecipare al ...

