Federico Fashion Style ecco dove ha aperto il suo nuovo negozio (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Federico Fashion Style sta per aprire un nuovo negozio per acconciature in una nuova città di Italia. Scopriamo insieme quale. Federico Fashion Style apre un nuovo negozioÈ un periodo d'oro questo per Federico Lauri, meglio conosciuto come Federico Fashion Style. Il parrucchiere ha deciso di aprire una nuova sede de "Il salone delle meraviglie" in un'altra città del nostro paese. Dopo Anzio, Roma, Napoli e Milano, quale sarà la città prescelta? Federico Fashion Style, tramite le storie di Instagram, ha voluto giocare un po' con i suoi follower, restando sul vago. Infatti, per prima ...

