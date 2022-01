Federica parla della sua relazione tossica: “Due volte ha dato i numeri”, la reazione di Gianmaria (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Nelle passate ore Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi si sono ritrovati nella sauna del Grande Fratello Vip dove si sono svelati ulteriormente. La modella napoletana, in particolare, ha parlato della sua passata relazione tossica raccontando alcuni aspetti della storia con il suo ex, mentre Gianmaria ha cercato di proteggerla e valorizzarla. Federica ed il racconto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Nelle passate oreCalemme eAntinolfi si sono ritrovati nella sauna del Grande Fratello Vip dove si sono svelati ulteriormente. La monapoletana, in particolare, hatosua passataraccontando alcuni aspettistoria con il suo ex, mentreha cercato di proteggerla e valorizzarla.ed il racconto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

