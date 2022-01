Federica Calemme racconta al sua storia | episodi di razzismo e bullismo da piccola

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Nel passato dic’è ladi una bambina che ha sofferto. Una bambina che è stata vittima didie di frasi razziste. La concorrente del Grande Fratello VIP 6, che hato molto poco della sua vita fino a questo momento, nella casa, ha deciso di aprirsi con Delia Duran e le ha spiegato quello che ha fatto nel mondo della moda, quando ha iniziato a muovere i primi passi. Non solo. Le ha anche parlato delle sue tante insicurezze che forse si legano appunto, a questiche fanno parte del passato dima che hanno comunque influenzato il suo modo di essere. Non si tratta di essere insicura, della sua bellezza, ma di essere forse inadatta. E’ per questo chesceglie spesso il ...

Tempo di confessioni al Grande Fratello Vip per. La bella concorrente, che nella Casa ha iniziato una frequentazione con Gianmaria Antinolfi , si è lasciata andare a uno sfogo su Alfonso Signorini , reo di non considerarla ...Nelle passate oree Gianmaria Antinolfi si sono ritrovati nella sauna del Grande Fratello Vip dove si sono svelati ulteriormente. La modella napoletana, in particolare, ha parlato della sua passata ...Nel passato di Federica Calemme c’è la storia di una bambina che ha sofferto. Una bambina che è stata vittima di episodi di bullismo e di frasi razziste. La concorrente del Grande Fratello VIP 6, che ...La storia d'amore "libero" fra Alex Belli e Delia Duran sembra non avere fine. Le parole, sconvolgenti, della donna a Federica Calemme.