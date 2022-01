“Farfalle”: testo e significato del brano di Sangiovanni in gara per Sanremo (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Dopo aver vinto la sezione cantanti dell’ultima edizione di Amici e ad aver spopolato le classifiche con le sue hit estive, Sangiovanni è pronto ad approdare anche sul palco del Teatro Ariston di Sanremo per la nuova edizione sempre condotta da Amadeus. Il 18enne vicentino canterà durante il 72° Festival della Canzone Italiana il brano “Farfalle”. significato Farfalle In Farfalle Sangiovanni racconta la libertà nei rapporti quotidiani, circondato da persone che ti fanno sentire una certa quantità di ossigeno e ti lasciano respirare, attraverso una fotografia narrativa semplice che rileva l’originalità della sua scrittura di autore, mai banale. Inoltre il giovanissimo cantante ha affermato al settimanale TV Sorrisi e Canzoni, di aver vissuto un ... Leggi su zon (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Dopo aver vinto la sezione cantanti dell’ultima edizione di Amici e ad aver spopolato le classifiche con le sue hit estive,è pronto ad approdare anche sul palco del Teatro Ariston diper la nuova edizione sempre condotta da Amadeus. Il 18enne vicentino canterà durante il 72° Festival della Canzone Italiana il”.Inracconta la libertà nei rapporti quotidiani, circondato da persone che ti fanno sentire una certa quantità di ossigeno e ti lasciano respirare, attraverso una fotografia narrativa semplice che rileva l’originalità della sua scrittura di autore, mai banale. Inoltre il giovanissimo cantante ha affermato al settimanale TV Sorrisi e Canzoni, di aver vissuto un ...

