Fabian Ruiz potrebbe lasciare Napoli in estate: chi lo sostituirà? (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il calciomercato invernale è ormai giunto agli sgoccioli e il Napoli, quasi sicuramente, può già ritenerlo chiuso in seguito all’acquisto del difensore Axel Tuanzebe. Ora come ora, gli azzurri sembrerebbero completi in ogni reparto di gioco, considerato anche l’importante recupero di Faouzi Ghoulam sulla corsia di sinistra. Gli eventuali rinforzi e sostituti sono dunque per un’ottica futura. Stando a quanto riportato nell’edizione di oggi, mercoledì 26 gennaio, del ‘Corriere dello Sport’, Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del club partenopeo, insieme a Maurizio Micheli dell’area scounting, ha già iniziato a guardarsi intorno sulle papabili scelte. Secondo il quotidiano sportivo romano, il Napoli che verrà potrebbe aver bisogno di un valido centrocampista che andrà a sostituire Fabian Ruiz, ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il calciomercato invernale è ormai giunto agli sgoccioli e il, quasi sicuramente, può già ritenerlo chiuso in seguito all’acquisto del difensore Axel Tuanzebe. Ora come ora, gli azzurri sembrerebbero completi in ogni reparto di gioco, considerato anche l’importante recupero di Faouzi Ghoulam sulla corsia di sinistra. Gli eventuali rinforzi e sostituti sono dunque per un’ottica futura. Stando a quanto riportato nell’edizione di oggi, mercoledì 26 gennaio, del ‘Corriere dello Sport’, Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del club partenopeo, insieme a Maurizio Micheli dell’area scounting, ha già iniziato a guardarsi intorno sulle papabili scelte. Secondo il quotidiano sportivo romano, ilche verràaver bisogno di un valido centrocampista che andrà a sostituire, ...

Advertising

infoitsport : Napoli, Fabian Ruiz in scadenza nel 2023: Giuntoli osserva Frattesi, Ilic e Nandez per giugno - CalcioPillole : #Giuntoli monitora la situazione di #Frattesi, osserva #Illic e tiene sempre in caldo il nome di #Nandez. - CagliariNews24 : Napoli, il sostituto di Fabian Ruiz potrebbe essere un rossoblù - Jorginhismo : @_softPizza_ Dopo che Fabian Ruiz li ha arati andava criticato qualcuno a caso suvvia - MundoNapoli : Cds – Il Napoli monitora gli eventuali sostituti di Fabian Ruiz: Frattesi, Ilic o Nandez nel mirino -

Ultime Notizie dalla rete : Fabian Ruiz Il pupillo di Guardiola se parte Fabian, tifosi del Napoli scettici Con l'arrivo di Luciano Spalletti Fabian Ruiz sembra aver compiuto il definitivo salto di qualità, trasformandosi nel vero motore del gioco del Napoli . Lo spagnolo è diventato continuo, un regista dinamico in grado di dettare il ...

Cagliari apre alla Juventus: Nandez in prestito senza obbligo Gli azzurri, però, avrebbero la seria intenzione di sacrificare Fabian Ruiz per un vero e proprio assalto a giugno. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Pres. Getafe: "La trattativa ...

Napoli, Giuntoli lavora per l'eventuale sostituto di Fabian Ruiz: Frattesi, Ilic o Nandez TUTTO mercato WEB Nandez, concorrenza del Napoli alla Juventus La Juventus potrebbe dover "sfidare" il Napoli per aggiudicarsi la firma di Nahitan Nandez, centrocampista classe 1995 del Cagliari e della nazionale uruguaiana. Come riportato dai ...

Napoli, il sostituto di Fabian Ruiz potrebbe essere un rossoblù ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Il Napoli lavora per il post Fabian Ruiz. Nella lista dei sostituti anche un rossoblù Il Napoli, secondo Il Corriere dello Sport, lavora sul post Fabian ...

Con l'arrivo di Luciano Spallettisembra aver compiuto il definitivo salto di qualità, trasformandosi nel vero motore del gioco del Napoli . Lo spagnolo è diventato continuo, un regista dinamico in grado di dettare il ...Gli azzurri, però, avrebbero la seria intenzione di sacrificareper un vero e proprio assalto a giugno. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Pres. Getafe: "La trattativa ...La Juventus potrebbe dover "sfidare" il Napoli per aggiudicarsi la firma di Nahitan Nandez, centrocampista classe 1995 del Cagliari e della nazionale uruguaiana. Come riportato dai ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Il Napoli lavora per il post Fabian Ruiz. Nella lista dei sostituti anche un rossoblù Il Napoli, secondo Il Corriere dello Sport, lavora sul post Fabian ...