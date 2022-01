Eurovision 2022, svelati i conduttori italiani della nuova edizione: ecco chi sono (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Dopo tantissime indiscrezioni, finalmente è arrivata l’ufficialità e sono stati svelati i conduttori della nuova edizione dell’Eurovision Song, che quest’anno si terrà in Italia, dopo la vittoria a maggio dei Maneskin, che hanno trionfato anche a Sanremo e che hanno rappresentato la vera rivoluzione del 2021. Ma quando ci sarà l’evento più seguito di sempre? Dove? E chi sarà alla conduzione? View this post on Instagram A post shared by Eurovision Song Contest (@Eurovision) Quando va in onda l’Eurovision Song 2022? Le date L’Eurovision, come da tradizione, andrà in onda nel mese di maggio. O meglio, le due semifinali ci saranno il 10 e il 12 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Dopo tantissime indiscrezioni, finalmente è arrivata l’ufficialità estatidell’Song, che quest’anno si terrà in Italia, dopo la vittoria a maggio dei Maneskin, che hanno trionfato anche a Sanremo e che hanno rappresentato la vera rivoluzione del 2021. Ma quando ci sarà l’evento più seguito di sempre? Dove? E chi sarà alla conduzione? View this post on Instagram A post shared bySong Contest (@) Quando va in onda l’Song? Le date L’, come da tradizione, andrà in onda nel mese di maggio. O meglio, le due semifinali ci saranno il 10 e il 12 ...

