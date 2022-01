Europa, stadi in costruzione per 2,5 mld: Italia assente (Di mercoledì 26 gennaio 2022) I club europei appartenenti a tre dei maggiori campionati europei hanno investito risorse per 2,5 miliardi di euro per stadi attualmente in costruzione. Secondo quanto riportato da Tifosy, piattaforma di crowdfunding sportivo, sono 13 i progetti attualmente già avviati, dei quali tre che riguardano club delle maggiori leghe europee: Liga spagnola, Premier League e Ligue L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 26 gennaio 2022) I club europei appartenenti a tre dei maggiori campionati europei hanno investito risorse per 2,5 miliardi di euro perattualmente in. Secondo quanto riportato da Tifosy, piattaforma di crowdfunding sportivo, sono 13 i progetti attualmente già avviati, dei quali tre che riguardano club delle maggiori leghe europee: Liga spagnola, Premier League e Ligue L'articolo

