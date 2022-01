Esperti: 'Pnrr ignora malattie oculari, impossibili cure per tutti' (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma, 26 gen. - "Il Pnrr non prende in considerazione l'oftalmologia e questo farà venire meno tutti i presupposti fondamentali per quell'ampio ridisegno organizzativo, basato sulla digitalizzazione e ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma, 26 gen. - "Ilnon prende in considerazione l'oftalmologia e questo farà venire menoi presupposti fondamentali per quell'ampio ridisegno organizzativo, basato sulla digitalizzazione e ...

Ma ciò che più preoccupa - segnalano gli esperti - è l'ancora notevole disomogeneità assistenziale ... "In questo senso, è fondamentale che siano identificate, all'interno del Pnrr e delle prossime ...

Servizi vaccinali, Cittadinanzattiva: serve uniformità nelle vaccinazioni obbligatorie Inoltre - sottolinea Valeria Fava - resta un grande assente, nel PNRR, la prevenzione . 'A maggior ... Alla presentazione della Carta seguirà un tour di 5 talk show , con la partecipazione di esperti ed ...

