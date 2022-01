Equitazione | cancellata la tappa di Göteborg delle Coppe del Mondo 2022 di dressage e salto ostacoli

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Proseguono le cancellazioni nei calendari internazionali dell’, in particolare nelledel2021-di: in entrambi i casi salta ladidi fine febbraio e ne restano due nelprimaFinali in programma a Lipsia, in Germania, ad inizio aprile. Appuntamento direttamente alle Finali per quanto concerne il. CALENDARI AGGIORNATI COPPA DEL2021-FEI Jumping World Cup Amsterdam NED 27/01/30/01/CSI5*-W Indoor Sunday, 30 January15:15Bordeaux FRA ...

CALENDARI AGGIORNATI COPPA DEL MONDO 2021 - 2022 FEI Jumping World Cup Basel, St. Jakobshalle SUI 12/01/2022 16/01/2022 CSI5* - W Indoor Sunday, 16 January 2022 14:15 Amsterdam NED 27/01/2022 30/01/...FEI Dressage World Cup Amsterdam NED 27/01/2022 30/01/2022 Short GP 28/01/2022 at 11:00 GP FS 29/01/2022 at 12:15 Neumünster GER 17/02/2022 20/02/2022 Short GP 19/02/2022 at 09:00 GP FS 20/02/2022 at ...Proseguono le cancellazioni nei calendari internazionali dell'equitazione, in particolare nelle Coppe del Mondo 2021-2022 di dressage e salto ostacoli: in entrambi i casi salta la tappa di Göteborg di ...Un approfondimento sul film I cancelli del cielo, diretto da Michael Cimino, con curiosità sulla trama, il cast e molto altro.