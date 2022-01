(Di mercoledì 26 gennaio 2022) La multinazionale è alla ricerca di diverse figure in Italia Eni, multinazionale presente in 67 Paesi nel mondo con una rete di oltre 30.000 collaboratori e azienda leader nell’esplorazione, produzione, raffinazione e commercializzazione di olio, gas, elettricità e chimica, effettueràdi. Leriguardano Esperti Gestione Terzi, che dovranno effettuare la verifica della disponibilità dell’impianto, garantire e verificare la qualità tecnica, aggiornare la documentazione di competenza con particolare riferimento alle notizie tecniche di fine lavoro, garantire che il lavoro venga effettuato nel pieno rispetto delle clausole contrattuali, dei tempi e delle prescrizioni tecniche e di sicurezza di competenza previste; Responsabili Servizi ...

Advertising

cittadiariano : ENI: nuove assunzioni di diplomati e laureati - palermomaniait : Eni: nuove assunzioni di diplomati e laureati - - EnergiaOltre : La spagnola Repsol ed Eni, che hanno alcuni dei più ambiziosi obiettivi net zero del settore, sono uscite dalla lis… - EnergiaOltre : La spagnola Repsol ed Eni, che hanno alcuni dei più ambiziosi obiettivi net zero del settore, sono uscite dalla lis… - InvestoPro_ita : #Eni continua l’espansione nei mercati internazionali. La società si è aggiudicata, tramite la controllata… -

Ultime Notizie dalla rete : ENI nuove

Palermomania.it

...e Washington stiano cercando di concordare una linea comune sulla crisi ucraina conprobabili sanzioni contro Mosca ha consigliato ad alcuni manager di sfilarsi. Tra chi ha rinunciato c'è l',...guadagna il 2,54% a 13,426 euro. Performance migliori per Saipem (+3,43% a 2,035 euro) e ... Seduta positiva per STM (+3,12% a 39,835 euro) , in scia alle trimestrale e allestime diffuse da ...Fiumicino, 25 gennaio 2022 – Un nuovo tassello si aggiunge alla collaborazione tra Eni e Aeroporti di Roma, nell’ambito dell’accordo strategico finalizzato a promuovere iniziative di decarbonizzazione ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...