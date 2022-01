Enel Energia sanzionata per 26 milioni di euro: c’è un rischio anche per i clienti? (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il Garante per la privacy ha sanzionato Enel Energia per oltre 26 milioni di euro: il motivo. Questo comporta un rischio o un pericolo per i clienti? Scopriamolo insieme. Il Garante per la privacy ha comminato una sanzione ad Enel Energia per un importo pari a 26.513.977 euro. L’imputazione è quella di telemarketing aggressivo, o meglio, trattamento illecito dei dati personali degli utenti per scopi di telemarketing. Enel Energia (Pixabay)Oltre a dover pagare la suddetta sanzione, Enel Energia dovrà sottostare ad alcune misure del GDPR per adeguarsi alla normativa vigente in europa in merito alla tutela dei dati. Andrà in particolare ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il Garante per la privacy ha sanzionatoper oltre 26di: il motivo. Questo comporta uno un pericolo per i? Scopriamolo insieme. Il Garante per la privacy ha comminato una sanzione adper un importo pari a 26.513.977. L’imputazione è quella di telemarketing aggressivo, o meglio, trattamento illecito dei dati personali degli utenti per scopi di telemarketing.(Pixabay)Oltre a dover pagare la suddetta sanzione,dovrà sottostare ad alcune misure del GDPR per adeguarsi alla normativa vigente inpa in merito alla tutela dei dati. Andrà in particolare ...

