Elisabetta Gregoraci, è lui il nuovo fidanzato? Non se ne separa mai (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Sono sempre costanti le voci attorno ad Elisabetta Gregoraci. Soprattutto quelle che riguardano la sua vita sentimentale. Nelle sue stories, c’è sempre un uomo. Ecco di chi si tratta. Ci sono dei personaggi che sono seguitissimi e amatissimi sui social. Qualsiasi loro dettaglio viene colto e fa parlare. Sicuramente Elisabetta Gregoraci è una di questa. La conduttrice è sempre al centro di mille voci. Soprattutto quelle che riguardano la sua vita sentimentale e privata. Fonte GettyImagesL’ultima sua esperienza al Grande Fratello Vip è stata da assoluta protagonista. I tanti mesi all’interno della casa ha portato molte voci su una sua eventuale relazione. Molti sapranno di come la storia con l’imprenditore Flavio Briatore sia stata seguitissima. Loro due erano costantemente sotto la luce dei ... Leggi su chenews (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Sono sempre costanti le voci attorno ad. Soprattutto quelle che riguardano la sua vita sentimentale. Nelle sue stories, c’è sempre un uomo. Ecco di chi si tratta. Ci sono dei personaggi che sono seguitissimi e amatissimi sui social. Qualsiasi loro dettaglio viene colto e fa parlare. Sicuramenteè una di questa. La conduttrice è sempre al centro di mille voci. Soprattutto quelle che riguardano la sua vita sentimentale e privata. Fonte GettyImagesL’ultima sua esperienza al Grande Fratello Vip è stata da assoluta protagonista. I tanti mesi all’interno della casa ha portato molte voci su una sua eventuale relazione. Molti sapranno di come la storia con l’imprenditore Flavio Briatore sia stata seguitissima. Loro due erano costantemente sotto la luce dei ...

Advertising

Marti445326811 : RT @fiordalisoviola: oddio ho scambiato miriana per elisabetta gregoraci sto male #jeru - fiordalisoviola : oddio ho scambiato miriana per elisabetta gregoraci sto male #jeru - GuidoCordeschi : @Arwen19887 I jeru' 'vaneggiano' come la scorsa edizione 'vaneggiavano' i gregorelli..vagheggiando storie prive di… - georgettepol : Custom Reveal!! ?? Ho finito il giubbino commissionato dal fan club di Elisabetta Gregoraci! ??? Dopo tanti custom ca… - Azzurra63129531 : RT @fiordalisoviola: besciamella che vuole recitare il padre nostro is the new elisabetta gregoraci che recitava l’angelo piccino #jeru h… -