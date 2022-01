Elezioni presidente repubblica, la rivincita del peone: da bistrattati a voti preziosi (e da dove viene questo nome) (Di mercoledì 26 gennaio 2022) È il Parlamento più gonfio di peones della storia repubblicana. Un difetto? Mica tanto. «I peones sono liberi pensatori», dice infatti Paolo Cirino Pomicino, dall?alto... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 26 gennaio 2022) È il Parlamento più gonfio dis della storiana. Un difetto? Mica tanto. «Is sono liberi pensatori», dice infatti Paolo Cirino Pomicino, dall?alto...

Advertising

fragolaofficial : Domanda : ma il fatto che i politici siano arrivati impreparati all’elezioni del presidente dalla repubblica, e che… - DavidPuente : Sara Cunial sostiene che non vogliono farla votare durante le elezioni del Presidente della Repubblica. Basterebbe… - ilpost : E sono arrivati anche i primi voti di quelli che vogliono fare spiritosi - qnazionale : Presidente Repubblica, il voto in diretta streaming dalle 11. Nomi: la carta Casellati - hgoldensoul : Molti di quelli che si indignano per i nomi a caso alle elezioni del presidente della Repubblica sono gli stessi ch… -