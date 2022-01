Elezioni presidente Repubblica | la richiesta di votare due volte al giorno | lettera di Boschi a Fico Oggi la decisione

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni presidente

Per il Quirinale si torna a votare alle 11 dopo la seconda fumata nera di ieri mentre tra i partiti non c'è ancora una intesa. Il quorum per eleggere il capo dello Stato è ancora fissato a 673 voti. ...... sarebbe lei la vera carta che il leader della Lega spera di giocarsi, forte di alcune simpatie che la attualedel Senato gode presso una parte del Movimento 5 Stelle. "E' donna. Non ha ...Anche Salvini-Meloni e Tajani quest'oggi non esprimeranno una preferenza. "Casellati? Non ha bisogno di essere candidata", dice il segretario della Lega ...Oggi sarà necessaria la maggioranza qualificata. A vuoto ieri sera il secondo scrutinio, che ha registrato un calo delle schede bianche rispetto a lunedì (527) ...