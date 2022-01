Elezioni Presidente della Repubblica | terzo scrutinio e spoglio Diretta Live

Leggi su termometropolitico

(Di mercoledì 26 gennaio 2022): la seconda votazione così come la prima si sono risolte con un cumulo di schede bianche. Anche oggi molto probabilmente l’assemblea dei grandi elettori affronterà una giornata interlocutoria. Tuttavia, qualcosa si sta muovendo in vista dell’abbassamento del quorum previsto dalla quarta chiama in poi. PER AGGIORNARE LAPREMI F5 O AGGIORNA LA PAGINA SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER 08.00 Si è giunti alla terza votazione per il Colle. Partiti ancora in cerca di un accordo: quali le combinazioni possibili per arrivare alla fatidica soglia delle 673 preferenze (505 da domani)?: un’altra giornata ...