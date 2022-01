Elezioni del presidente della repubblica ultime notizie: terzo giorno di votazioni, ancora nessuna intesa (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Continuano le votazioni per l’elezione del presidente della repubblica. Mentre il presidente uscente Sergio Mattarella si accinge a vivere i suoi ultimi giorni al Quirinale, non sembra essere ancora giunto il momento di un’intesa. Elezioni, centrodestra e centrosinistra non trovano un accordo, Letta vuole un conclave Al secondo giorno di votazioni per trovare il nuovo presidente della repubblica, non ci sono ancora le intese necessarie ad una fumata bianca. Centrodestra e centrosinistra non hanno ancora trovato un’intesa e, all’alba della terza votazione, da più parti si chiede di arrivare a ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Continuano leper l’elezione del. Mentre iluscente Sergio Mattarella si accinge a vivere i suoi ultimi giorni al Quirinale, non sembra esseregiunto il momento di un’, centrodestra e centrosinistra non trovano un accordo, Letta vuole un conclave Al secondodiper trovare il nuovo, non ci sonole intese necessarie ad una fumata bianca. Centrodestra e centrosinistra non hannotrovato un’e, all’albaterza votazione, da più parti si chiede di arrivare a ...

Advertising

fragolaofficial : Domanda : ma il fatto che i politici siano arrivati impreparati all’elezioni del presidente dalla repubblica, e che… - DavidPuente : Sara Cunial sostiene che non vogliono farla votare durante le elezioni del Presidente della Repubblica. Basterebbe… - ItaliaViva : ?? Pronti per 'QuiriTalk' ? Tutti i giorni, a partire da domani, dalle 8.30 alle 9, @matteorenzi vi aspetta in onda… - RahelTe33172735 : RT @kahsaytesfay141: Rinnoviamo le critiche a @ItalyMFA per l'aver donato a @PMEthiopia responsabile del #TigrayGenocide fondi (400k) a sos… - PulcinoRossoner : RT @ansa11: @claudiocerasa La vera battaglia è tra Lega e Fdi. l’anno prossimo vincono le elezioni con numeri e programmi simili ma non ugu… -